ünvan değişikliği sınavu

merhabalar diyaliz teknikeriyim , ünvan değişikliği ile tıbbi sekreterliğe geçme gibi bir düşüncem var , ama bu sınavla ilgili pek bilgim yok .Daha önce bu sınava girenler yorum yapabilirmi

merhabalar diyaliz teknikeriyim , ünvan değişikliği ile tıbbi sekreterliğe geçme gibi bir düşüncem var , ama bu sınavla ilgili pek bilgim yok .Daha önce bu sınava girenler yorum yapabilirmi