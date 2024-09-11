Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Eylül 2024 18:24
ünvan değişikliği sınavu
merhabalar diyaliz teknikeriyim , ünvan değişikliği ile tıbbi sekreterliğe geçme gibi bir düşüncem var , ama bu sınavla ilgili pek bilgim yok .Daha önce bu sınava girenler yorum yapabilirmi

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