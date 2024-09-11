Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2024 18:25
Derece kademem sizce normal mi ?

2015 kasım tarihinde 4B sözleşmeli olarak Sağlık bakanlığında lise mezunu hemşire olarak göreve başladım. 07.2019 tarihinde önlisans mezunu oldum 05.2023 tarihinde kadrolu personel oldum 01.2024 tarihinde lisans mezunu oldum.

7/3 derece kademem normal mi ?

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