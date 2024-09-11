Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Eylül 2024 18:44
güvenlik sorusturması
arkadaşlar eşim karadeniz sahil guvenlik mekanik bakım onarımcımcı olarak kurada adı cıktı 6 hazıranda mülakata girdi kazandı güvenlik sorusturmasına girdi amaa hala bir haber yok kaç gün sürüyor bu sorusturma ? atandıgı kurumu arıyoruz henüz haber yok dıyolarlar

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