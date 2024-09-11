KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


11 Eylül 2024 18:45
kpss lisans paragraf önerisi
2024 kpss sınavında paragrafların ne kadar kafa karıştırıcı oldugu gördük bldiğiniz bi kitap öneriniz var mı arkadaşlar

bnurd
Aday Memur
11 Eylül 2024 19:12

Ben Öznur hocanın paragraf kitabından ve soyut paragraf kitabından çok faydalandım


ümrantanboga
Aday Memur
11 Eylül 2024 19:15
öznür saat yıldırım hoca kafası yayınlarından mı bahsedıyosunuz
bnurd, 53 dk. önce

Ben Öznur hocanın paragraf kitabından ve soyut paragraf kitabından çok faydalandım


bnurd
Aday Memur
11 Eylül 2024 19:18

Evet tavsiye ederim. Benim paragrafta 2 yanlışım vardı sınavda

ümrantanboga, 50 dk. önce
öznür saat yıldırım hoca kafası yayınlarından mı bahsedıyosunuz

ümrantanboga
Aday Memur
11 Eylül 2024 19:19
tamamdır tesekkur ederım
bnurd, 47 dk. önce

Evet tavsiye ederim. Benim paragrafta 2 yanlışım vardı sınavda


Vetmlk46
11 Eylül 2024 19:27

Veteriner hekim arkadaşlari bekliyoruz.

https://t.me/VetAtama

Toplam 5 mesaj

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