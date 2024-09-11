Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Eylül 2024 20:29
Polis Emeklileri Sadaka Değil Hakkını İstiyor

Çalışanlar sakın emekli olmayın birikim yoksa gittiği yere kadar çalışın POLİS EMEKLİLERİ olarak sahibimiz yok Çalışırken ASLANLARİM diye söylenen sözlerden Emekli olunca eser yok Yinede siz bilirsiniz karar sizin biz Polis Emeklileri olarak Sadaka değil bizden kesilen paramızı istiyoruz Allah ADALETİ ve Doğruluğu Emrediyor Yalanı sahtekarlığı yapmayın diyor

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiSorgulama nedeniyle disiplin soruşturmasıİcralık polisler2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakÜniversite borçlanması26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar2025 banka promosyonu12/36 sistemine geçen iller

Sözlük

altın oran 1 Maden suyu 3 mumla yaşamak 2 içi sıkılmak 1 eskiden sözlükte gün yapılması 2 üstüne kalmak 1 yalan aslanım yalan 2 paleoburrow 1 10.000 yıllık sakız 1 ilk buluşma/ilk karşılaşma 1

Son Haberler

Tarım Sektörünün Kalbi 27. Kez Ankara'da AtacakBakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındıTürkiye'de 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98,8'Antalya suç oranına göre Türkiye'de 4. sırada' iddiasına açıklamaİsrail, Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu vurdu: 14 ölü

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?