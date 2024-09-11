POMEM SAĞLİK MÜLAKATI

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiSorgulama nedeniyle disiplin soruşturmasıİcralık polisler2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakÜniversite borçlanması26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar2025 banka promosyonu12/36 sistemine geçen iller
Sözlük
Son Haberler
Tarım Sektörünün Kalbi 27. Kez Ankara'da AtacakBakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındıTürkiye'de 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98,8'Antalya suç oranına göre Türkiye'de 4. sırada' iddiasına açıklamaİsrail, Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu vurdu: 14 ölü
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?