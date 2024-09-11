Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Eylül 2024 21:21
4B Büro Personeli Göreve Gerİ Dönülebilir mi

Merhaba arkadaşlar çevre şehircilik bakanliginda 4 B Büro peroneli olarak calismaktayken Baska bı kuruma kadrolu atandım sorum çevre şehircilik bakanlığına tekrar geri dönebilir miyim ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Eylül 2024 21:27
Sınavsız hayır.

Gzem17
Aday Memur
11 Eylül 2024 21:39

Sakıncası yoksa 4b büro personeli maaşıni ogrenebilirmiyim

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

4/b güvenlikten 4/b büro personelliğine geçiş3+1 olarak sözleşmeli hizmetlinin görevde yükselme sınavına girmesi hak.İstifa sonrası başka kurumda tekrar aday memurlukSözleşmeliden merkezi alım kadroluya geçişSözleşmeli İKM den astsubaylığa ya da polisliğe geçiş 3+1 deki +1 Tam olarak nedir?4B Büro Personeli Göreve Gerİ Dönülebilir mi4b sözleşmeliden uzman yardımcılığına geçişMaaş iadesiKadrolu Bir Memurun Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanması

Sözlük

patates adam 1 kabalak 2 Helal olsun 1 altın oran 1 zeki insanların ortak özelliği 3 Şuanda okuduğumuz kitap 4 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2 bacı 1 TRT 1 Çayı ısıtıp ısıtıp içmek 2

Son Haberler

Tarım Sektörünün Kalbi 27. Kez Ankara'da AtacakBakan Tunç'tan 'Narin Güran' açıklaması: 267 kişinin ifadesi alındıTürkiye'de 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı yüzde 98,8'Antalya suç oranına göre Türkiye'de 4. sırada' iddiasına açıklamaİsrail, Nuseyrat'ta sivillerin sığındığı BM'ye ait okulu vurdu: 14 ölü

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?