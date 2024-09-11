KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2024 21:46
Elektrik elektronik mühendisliği Merkezi alım

Bölümde 95.sıradayım. Aralıktaki alımda şansım nedir meslektaşlar tavsiye edebileceğiniz kurumlar var mı veya tercih etme değiniz kurumlar şimdiden teşekkür ederim hepinize

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