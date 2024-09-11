Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Eylül 2024 22:14
Atama Öncesi Tek Yapılmayan Alan Değişikliği...

Atama öncesi tek yapılmayan diplomaya dayalı alan değişikliği

MEB mağduriyetlere ve eğitimde aksamalara neden olmamak için yeni atama öncesi alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin başvurularını alıp, planlamasını yapmalıdır

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