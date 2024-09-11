İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor

İİBF bölümü okuyup kolay yoldan atanmak isteyen lisans mezunu arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. 2.5 senede bitiyor. Tekrar YKS'ye girmeye gerek yok. Sadece çıkmış sorulara bakarak geçtim çoğu dersi. inkılap, Türk dili ve yabancı dilden de muaf oluyoruz ikinci üni kapsamında. 2.5k civarı harç ücreti var. sınav yeri tercihi yapıp istediğiniz şehirde sınava girebiliyorsunuz. sorusu olan varsa yazsın cevaplarım.

İİBF bölümü okuyup kolay yoldan atanmak isteyen lisans mezunu arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. 2.5 senede bitiyor. Tekrar YKS'ye girmeye gerek yok. Sadece çıkmış sorulara bakarak geçtim çoğu dersi. inkılap, Türk dili ve yabancı dilden de muaf oluyoruz ikinci üni kapsamında. 2.5k civarı harç ücreti var. sınav yeri tercihi yapıp istediğiniz şehirde sınava girebiliyorsunuz. sorusu olan varsa yazsın cevaplarım.