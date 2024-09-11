KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Eylül 2024 22:43
İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor
İİBF bölümü okuyup kolay yoldan atanmak isteyen lisans mezunu arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. 2.5 senede bitiyor. Tekrar YKS'ye girmeye gerek yok. Sadece çıkmış sorulara bakarak geçtim çoğu dersi. inkılap, Türk dili ve yabancı dilden de muaf oluyoruz ikinci üni kapsamında. 2.5k civarı harç ücreti var. sınav yeri tercihi yapıp istediğiniz şehirde sınava girebiliyorsunuz. sorusu olan varsa yazsın cevaplarım.

italyanmaz
Şube Müdürü
11 Eylül 2024 22:47
anladığım kadarıyla anneni sevmiyorsun

Eyletur
Aday Memur
11 Eylül 2024 22:58
anladığım kadarıyla bazı yerlerin yanıyor gibi. Noldu 70 le batıya atanamayacağını mı düşündün?
italyanmaz, 31 dk. önce
anladığım kadarıyla anneni sevmiyorsun

italyanmaz
Şube Müdürü
11 Eylül 2024 23:05
puanım 85,8 koç. atandığım zaman haber yeririm sana, o zaman yanar bi tarafların
Eyletur, 20 dk. önce
anladığım kadarıyla bazı yerlerin yanıyor gibi. Noldu 70 le batıya atanamayacağını mı düşündün?

italyanmaz
Şube Müdürü
11 Eylül 2024 23:08
puanım 85,8 koç. atandığım zaman haber veririm sana, o zaman yanar bi tarafların
Eyletur, 20 dk. önce
anladığım kadarıyla bazı yerlerin yanıyor gibi. Noldu 70 le batıya atanamayacağını mı düşündün?

Eyletur
Aday Memur
11 Eylül 2024 23:16
aslanım o kadar puanın var madem niye anancılık yapıp ağlıyorsun
italyanmaz, 10 dk. önce
puanım 85,8 koç. atandığım zaman haber veririm sana, o zaman yanar bi tarafların
Toplam 5 mesaj

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