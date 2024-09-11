Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Eylül 2024 23:01
Müdür yardimcisi nöbet tutar mı

Merhabalar sayın öğretmenlerim. Okulumuzda nöbet sıkıntımız var.7 kadrolu 1 ücretli sınıf öğretmenimiz ve 3 nöbet yerimiz var. Ücretli öğretmenimiz nöbet tutmak istemedi hakkıdır. Fakat bu durumda biz haftada 2 nöbet ile bile zorlanirken bu sefer 3 nöbet denk gelecek

. Bu durumda müdür yardımcısı ücretli öğretmen yerine nöbet tutmali mıdır? Çocukları mağdur etmek istemiyoruz ama gerçekten haftada 3 nöbet de çok yoruyor. Evde 2 çocuğum var ve inanın enerjim kalmıyor.


berkaydal
Şef
11 Eylül 2024 23:17

8 öğretmenli okulda 3 nöbet yeri gereksiz. Ayrıca saçma. Bir bina bir bahçe yapacaksınız. 3 haftada bir çift nöbet tutacaksınız. Çözüm bu. nöbetçi öğretmen sınır devriyesi değil.

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