Müdür yardimcisi nöbet tutar mı

Merhabalar sayın öğretmenlerim. Okulumuzda nöbet sıkıntımız var.7 kadrolu 1 ücretli sınıf öğretmenimiz ve 3 nöbet yerimiz var. Ücretli öğretmenimiz nöbet tutmak istemedi hakkıdır. Fakat bu durumda biz haftada 2 nöbet ile bile zorlanirken bu sefer 3 nöbet denk gelecek

. Bu durumda müdür yardımcısı ücretli öğretmen yerine nöbet tutmali mıdır? Çocukları mağdur etmek istemiyoruz ama gerçekten haftada 3 nöbet de çok yoruyor. Evde 2 çocuğum var ve inanın enerjim kalmıyor.