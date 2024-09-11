Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Eylül 2024 23:09
yedek subay olma ihtimali en yüksek celp
Selamlar.Veteriner hekimim yedek subaylık için Şubat celbine başvurursam çıkma ihtimali nedir?bilgisi olan yazarsa çok sevinirim

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