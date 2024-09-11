Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Eylül 2024 23:19
14 yıllık polis memuru kurumlar arası geçiş
14 yıllık polis memuru, veteriner sağlık teknikeri olarak il/ilçe tarım müdürlüğüne geçiş yapabilir mi?

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
11 Eylül 2024 23:48

Dayın olmadan imkansiz


veterinerVH
11 Eylül 2024 23:55
sadece bu mu? kanunu yönetmeliği yok mu?

smyrna3541
Aday Memur
12 Eylül 2024 00:00
Utanç verici ama ülkenin gerçeği bu öğretmene mühendise polislik yaptıran doktora ülke terk ettiren dayısı olanın her yerde borusunun öttüğü bir düzenin içinde yaşamaya çalışıyoruz Allah yardımcımız olsun...
Mazikalbimdeyaradir, 1 saat önce

Dayın olmadan imkansiz


Ferhatsrn
Aday Memur
12 Eylül 2024 00:01
seni isteyen kurum egm'den muafakat isteyecek . uygun görülürse (dayı) olur . ayrıca kanun ve yönetmelikte polis memurunun kurumlar arası geçiş yapabilmesi için fiilen 6 yılını doldurmuş olması gerekir. ayrıca bir detay daha var kamu yararı için atama yapılacak pozisyon polis memurluğunun bir üstünde olması gerekiyor aksi taktirde verilmiyor . mahkemeye versen bile kamu yararına red olunuyor .

veterinerVH
12 Eylül 2024 00:11
teknikerliğin polis memurluğunun üstüne mi, altında mı olduğunu nereden bileceğiz?
Ferhatsrn, 53 dk. önce
seni isteyen kurum egm'den muafakat isteyecek . uygun görülürse (dayı) olur . ayrıca kanun ve yönetmelikte polis memurunun kurumlar arası geçiş yapabilmesi için fiilen 6 yılını doldurmuş olması gerekir. ayrıca bir detay daha var kamu yararı için atama yapılacak pozisyon polis memurluğunun bir üstünde olması gerekiyor aksi taktirde verilmiyor . mahkemeye versen bile kamu yararına red olunuyor .
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiSorgulama nedeniyle disiplin soruşturmasıİcralık polislerÜniversite borçlanması12/36 sistemine geçen iller2025 banka promosyonuEmekli ikramiyesi Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

seri katil 4 HER KONUYA POZİTİF YAKLAŞAN İNSAN 2 TRT 2 Halka Arz 2 sözlükte olması gereken özellikler 2 tesel-ya 3 İlişkilerde yaş farkı 1 apeks 1 Sevdiğin replikler 1 ağıtçı 2

Son Haberler

Resen emekliye sevk edilen tuğgenerale Danıştay'dan ret12 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıklarıİzmir'i sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastıTüketiciye ödemelerde 7 bin lira sınırı: Uymayana ceza geliyorGençler durağa tekme ve yumruk atarak zarar verdi

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?