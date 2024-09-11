Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Eylül 2024 23:19
14 yıllık polisin kurumlar arası geçişi

14 yıllık polis memuru, veteriner sağlık teknikeri olarak il/ilçe tarım müdürlüğüne geçiş yapabilir mi?


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
11 Eylül 2024 23:48

Dayın olmadan imkansiz


veterinerVH
Aday Memur
11 Eylül 2024 23:55
sadece bu mu? kanunu yönetmeliği yok mu?

smyrna3541
Aday Memur
12 Eylül 2024 00:00
Utanç verici ama ülkenin gerçeği bu öğretmene mühendise polislik yaptıran doktora ülke terk ettiren dayısı olanın her yerde borusunun öttüğü bir düzenin içinde yaşamaya çalışıyoruz Allah yardımcımız olsun...
Mazikalbimdeyaradir, 11 saat önce

Dayın olmadan imkansiz


Ferhatsrn
Aday Memur
12 Eylül 2024 00:01
seni isteyen kurum egm'den muafakat isteyecek . uygun görülürse (dayı) olur . ayrıca kanun ve yönetmelikte polis memurunun kurumlar arası geçiş yapabilmesi için fiilen 6 yılını doldurmuş olması gerekir. ayrıca bir detay daha var kamu yararı için atama yapılacak pozisyon polis memurluğunun bir üstünde olması gerekiyor aksi taktirde verilmiyor . mahkemeye versen bile kamu yararına red olunuyor .

veterinerVH
Aday Memur
12 Eylül 2024 00:11
teknikerliğin polis memurluğunun üstüne mi, altında mı olduğunu nereden bileceğiz?
Ferhatsrn, 11 saat önce
seni isteyen kurum egm'den muafakat isteyecek . uygun görülürse (dayı) olur . ayrıca kanun ve yönetmelikte polis memurunun kurumlar arası geçiş yapabilmesi için fiilen 6 yılını doldurmuş olması gerekir. ayrıca bir detay daha var kamu yararı için atama yapılacak pozisyon polis memurluğunun bir üstünde olması gerekiyor aksi taktirde verilmiyor . mahkemeye versen bile kamu yararına red olunuyor .

Kırmızı Hap
Memur
12 Eylül 2024 09:00

2 senedir kendi ilimde evlilik sebebiyle atana bekliyorum. Altı üstü şu an nöbet tuttuğum karakol yerine ikametime yakın bir karakolda nöbet tutacağım. Kurumlar arası geçişi bırak birimler arası geçiş bile istemiyorum. İstediğim tek şey daha yakın bir karakolda sürünmek. Onu bile yapmadılar. Sana kolay gelsin.

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