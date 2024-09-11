14 yıllık polisin kurumlar arası geçişi

seni isteyen kurum egm'den muafakat isteyecek . uygun görülürse (dayı) olur . ayrıca kanun ve yönetmelikte polis memurunun kurumlar arası geçiş yapabilmesi için fiilen 6 yılını doldurmuş olması gerekir. ayrıca bir detay daha var kamu yararı için atama yapılacak pozisyon polis memurluğunun bir üstünde olması gerekiyor aksi taktirde verilmiyor . mahkemeye versen bile kamu yararına red olunuyor .

seni isteyen kurum egm'den muafakat isteyecek . uygun görülürse (dayı) olur . ayrıca kanun ve yönetmelikte polis memurunun kurumlar arası geçiş yapabilmesi için fiilen 6 yılını doldurmuş olması gerekir. ayrıca bir detay daha var kamu yararı için atama yapılacak pozisyon polis memurluğunun bir üstünde olması gerekiyor aksi taktirde verilmiyor . mahkemeye versen bile kamu yararına red olunuyor .