Tasarruf tedbirleri derken?

16 öğrencinin gireceği sorumluluk sınavına, sorumluluk duygusuna sahip sadece 1 öğrenci geliyor,

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Ben bu öğrenciyi, öğleden sonra dersim olmamasına rağmen saat 17 Ye kadar, 5 saat okulda bekliyorum ki sınav yapayım!

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Bu 1 öğrenci için bu sınav özelinde

1 büyük boy zarf, 2 küçük boy zarf,

2 imza kağıdı ,

" bana sınavı geçmem için bi hak daha verilmiş, gideyim de sınavıma gireyim" diyeceğini umduğumuz 16 öğrenciye çektirdiğimiz 16 sınav kağıdı.

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Kendilerine yilda iki defa niye verildiğini, ögrenciyi sınavı nolur artık geç diye niye zorladiğimizi ve bu konuda niye bu kadar zaman ve kağıt israfı yaptığımızı anlamadığım sorumluluk sınavlarının kamu tasarrufuna olan faydasını biri bana anlatsin.

Teşekkürler