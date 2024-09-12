Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 00:17
Eş durumu yaptıktan sonra ilişiği kesmek

eş durumu yapıp tercihler açıklandıktan sonra ilişiği kesmeyip eski okula devam edilebilir mi


Braweheart01
Daire Başkanı
12 Eylül 2024 01:30

eş durumunda tayininiz çıktıktan sonra bulunduğunuz okuldan çıkış yapmasanız da yerinize öğretmen atanıyor çıkış yapmazsanız siz ya da yerinize atanan öğretmen ikinizden birisi norm fazlası oluyorsunuz, eğer bakanlık özür grubu tayinlerinde iptal hakkı vermezse resen çıkış yapıyorsunuz diye biliyorum


bahçesaray
Memur
12 Eylül 2024 07:44
yerine biri atanırsa ,ilişik kesmeyen norm fazlası olur.
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