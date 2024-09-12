Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 00:17
eş durumu yaptıktan sonra ilişkiyi kesmek
eş durumu yapıp tercihler açıklandıktan sonra ilişiği kesmeyip eski okula devam edilebilir mi

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