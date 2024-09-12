KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 01:41
İibfliyim ama hukuk mezunlarına da iibf kadroları açılmalı

sonuçlar gösteriyor ki hukuk mezunları çok iyi sonuçlar almış. yüksek puanlar ile açıkta kalmayı kimse hak etmiyor. bize zaten diğer alımlarda da çok fazla kadro açılıyor. zaten 2022 puanıyla yapılan atamada en çok kadroyu iibfciler olarak biz yaktık. forumdaki iibf başlıklarında hepsini görebiliriz. kendi meslektaşlarımız daha çok kadro yaktı. ama mesela yüksek puanlı bir hukukçu, bir ftrci veya mühendis atansa idi o kadrolara adamların zaten ataması az sağa sola bir yere gidemezdi ve kadro yanmazdı. bu durumun düzeltilmesi gerek.


sertaç96
Aday Memur
12 Eylül 2024 01:44

Çok haklısınız hocam ben de bir iibfli olarak haklı buluyorum sizi. geçen sene en çok kadro yakanların iibfli olduğu aşikar.


melih blue
Aday Memur
12 Eylül 2024 01:47

kesinlikle katılıyorum ben de iibfliyim ve 4001 olması gerek bizim kadrolarımızın çoğu. yoksa çoğu meslektaşımızın kadro yaktığını dpb dahil hepsi rapor edip ona göre gerekli yerlere bildirdi.


turkmencix
Aday Memur
12 Eylül 2024 02:10
aynen inandık kardeşim hepiniz iibf lisiniz anlaşmalı peşpeşe 3 hesaptan yazınca sadece kendinizi rezil etmissiniz . o zaman iibf li olarak bende 2 yıllık büro yönetimi tıbbi sekreterlik gibi bölümlerin kadrolarını istiyorum 65 70 puanla atanıyorlar. Madem ki siz hukuk okuyup memur kadrolarına göz diktiniz. bende iibf okuyarak önlisans kadrolarını istiyorum hadi bakalım . bu işin sonu yok göreceğiniz üzere.
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