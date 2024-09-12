İibfliyim ama hukuk mezunlarına da iibf kadroları açılmalı

aynen inandık kardeşim hepiniz iibf lisiniz anlaşmalı peşpeşe 3 hesaptan yazınca sadece kendinizi rezil etmissiniz . o zaman iibf li olarak bende 2 yıllık büro yönetimi tıbbi sekreterlik gibi bölümlerin kadrolarını istiyorum 65 70 puanla atanıyorlar. Madem ki siz hukuk okuyup memur kadrolarına göz diktiniz. bende iibf okuyarak önlisans kadrolarını istiyorum hadi bakalım . bu işin sonu yok göreceğiniz üzere.

aynen inandık kardeşim hepiniz iibf lisiniz anlaşmalı peşpeşe 3 hesaptan yazınca sadece kendinizi rezil etmissiniz . o zaman iibf li olarak bende 2 yıllık büro yönetimi tıbbi sekreterlik gibi bölümlerin kadrolarını istiyorum 65 70 puanla atanıyorlar. Madem ki siz hukuk okuyup memur kadrolarına göz diktiniz. bende iibf okuyarak önlisans kadrolarını istiyorum hadi bakalım . bu işin sonu yok göreceğiniz üzere.