Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 02:25
Uygunsuz davranışlar gösteren polisin açığa alınması

her nekadar uniformayla yapmamasi gereken bir davranis olsa da ...

yayinina katilan kisinin eski videolarina bakanlar olayi kavrayacaktir. 10 saniyelik goruntu uzerinden herkes polise yuklenmis.

yaptigi davranis tamamen yanlis olmasina ragmen hatta bu gibi benzeri instagram tiktokta video paylasanlar olmasina ragmen. o yayini izleyen ergen tayfasi sikayet etmeleri sonucu polisi bulmuslar .

dedigim gibi yayindaki kadinin eski videolarina bakanlar olayi kavrar . o kadini twitch denen platformdan kovmuslar . suan kick denen platformda yayin yapiyor. .

takipci sayisi 500-1000 lerdeyken sacmasapan yayinlar yapip bacak gogus frikigiyle canli yayinlar yapa yapa takipci sayisini attirmis o platformlarda para kazanmaya baslamis. isssiz gucsuz tayfasi .. belli bir izleyici kitlesine ulasinca da boyle yayina katilan duyar kasacak olaylar oldugunda cekinmeden yayarlar videoyu... hatta kufur hakaret edenler olunca da dava ile korkutup uzlasma yoluyla bu yoldan para kazananlar da var ... polisin videosundaki olayda da video patlayinca kadin son yayinin da polisin buna mesaj attigini ve ihrac olacagi mesajini yayinda kendisi paylasiyor . ve video patladi ben napabilirim diyerek yayila yayila konusuyor. kendisi zaten oturdugu yerden para kazaniyor . olan da bu tuzaga dusenlere oluyor . bundan sonrakilere de ibret olur ..


sosyal 1
Aday Memur
12 Eylül 2024 02:38
kral tamam da üniformanin şerefi var o şekilde davranamaz...gitsin sivil de ne yapacaksa yapsın hoş değil yani

Ayhan8334
Aday Memur
12 Eylül 2024 08:29

Polis dedigin akıllı adamdır. Üniforma ile yayına katılmak nedir yahu. Giyersin üstüne bir hırka kimse anlamaz ne olduğunu. Dil meselesine gelince.. Bu kadar yokluk olmaz olamaz yani


Kırmızı Hap
Memur
12 Eylül 2024 08:52

Üniformanın şerefi olmaz, insanın şerefi olur. Şerefli insan ne yapacaksa yapmaz. Sivildeyken de işinin başındayken de şerefli olur.

sosyal 1, 9 saat önce
kral tamam da üniformanin şerefi var o şekilde davranamaz...gitsin sivil de ne yapacaksa yapsın hoş değil yani

efe dadaş
Aday Memur
12 Eylül 2024 09:11
tebrik ediyorum.
Kırmızı Hap, 2 saat önce

Üniformanın şerefi olmaz, insanın şerefi olur. Şerefli insan ne yapacaksa yapmaz. Sivildeyken de işinin başındayken de şerefli olur.


hedef2024
Memur
12 Eylül 2024 09:17

üniforma ile yapmasa sivil olsa kimsenin umurunda olmazdı

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