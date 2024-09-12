Uygunsuz davranışlar gösteren polisin açığa alınması

her nekadar uniformayla yapmamasi gereken bir davranis olsa da ...
yayinina katilan kisinin eski videolarina bakanlar olayi kavrayacaktir. 10 saniyelik goruntu uzerinden herkes polise yuklenmis.
yaptigi davranis tamamen yanlis olmasina ragmen hatta bu gibi benzeri instagram tiktokta video paylasanlar olmasina ragmen. o yayini izleyen ergen tayfasi sikayet etmeleri sonucu polisi bulmuslar .
dedigim gibi yayindaki kadinin eski videolarina bakanlar olayi kavrar . o kadini twitch denen platformdan kovmuslar . suan kick denen platformda yayin yapiyor. .
takipci sayisi 500-1000 lerdeyken sacmasapan yayinlar yapip bacak gogus frikigiyle canli yayinlar yapa yapa takipci sayisini attirmis o platformlarda para kazanmaya baslamis. isssiz gucsuz tayfasi .. belli bir izleyici kitlesine ulasinca da boyle yayina katilan duyar kasacak olaylar oldugunda cekinmeden yayarlar videoyu... hatta kufur hakaret edenler olunca da dava ile korkutup uzlasma yoluyla bu yoldan para kazananlar da var ... polisin videosundaki olayda da video patlayinca kadin son yayinin da polisin buna mesaj attigini ve ihrac olacagi mesajini yayinda kendisi paylasiyor . ve video patladi ben napabilirim diyerek yayila yayila konusuyor. kendisi zaten oturdugu yerden para kazaniyor . olan da bu tuzaga dusenlere oluyor . bundan sonrakilere de ibret olur ..
her nekadar uniformayla yapmamasi gereken bir davranis olsa da ...
yayinina katilan kisinin eski videolarina bakanlar olayi kavrayacaktir. 10 saniyelik goruntu uzerinden herkes polise yuklenmis.
yaptigi davranis tamamen yanlis olmasina ragmen hatta bu gibi benzeri instagram tiktokta video paylasanlar olmasina ragmen. o yayini izleyen ergen tayfasi sikayet etmeleri sonucu polisi bulmuslar .
dedigim gibi yayindaki kadinin eski videolarina bakanlar olayi kavrar . o kadini twitch denen platformdan kovmuslar . suan kick denen platformda yayin yapiyor. .
takipci sayisi 500-1000 lerdeyken sacmasapan yayinlar yapip bacak gogus frikigiyle canli yayinlar yapa yapa takipci sayisini attirmis o platformlarda para kazanmaya baslamis. isssiz gucsuz tayfasi .. belli bir izleyici kitlesine ulasinca da boyle yayina katilan duyar kasacak olaylar oldugunda cekinmeden yayarlar videoyu... hatta kufur hakaret edenler olunca da dava ile korkutup uzlasma yoluyla bu yoldan para kazananlar da var ... polisin videosundaki olayda da video patlayinca kadin son yayinin da polisin buna mesaj attigini ve ihrac olacagi mesajini yayinda kendisi paylasiyor . ve video patladi ben napabilirim diyerek yayila yayila konusuyor. kendisi zaten oturdugu yerden para kazaniyor . olan da bu tuzaga dusenlere oluyor . bundan sonrakilere de ibret olur ..