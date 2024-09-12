Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2024 08:02
400 icra müdür yardımcısı 100 görevde yükselme
Bu sınava icra memurları girebiliyor mu yoksa adalet mezunu mu olmak gerekiyor

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Sözlük

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