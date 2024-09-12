KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 08:20
Kirli ellerinizi İİBFnin üstünden çekin

Gih'e ait bütün kadrolar İİBF nin hakkıdır. Aksini iddia eden ya ruhsatını alamamış ve kendini bile savunamayacak olan avukattır ya da mühendislik bitirmiş asgari ücrete bile iş bulamayan mühendistir.


slm08
Daire Başkanı
12 Eylül 2024 08:29

tamam


ucuncuegrimehmet
Aday Memur
12 Eylül 2024 10:00

95 puan almış arabulucu avukat olarak inadına 4001 nolu kadrolardan tercihlerimi yapacağım.


Mr.Oriantel
Aday Memur
12 Eylül 2024 10:13

Kirli el sizindir. Nerden sizin hakkınız oluyor. Büro personelliği eğitimi falan mı alıyorsunuz?

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