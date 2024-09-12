Değerli öğretmenlerim doğum izni ile ilgili bir sorum olacak. Fakat özelden sormam gerek bu konuda yardımcı olabilecek var mı acaba?

Değerli öğretmenlerim doğum izni ile ilgili bir sorum olacak. Fakat özelden sormam gerek bu konuda yardımcı olabilecek var mı acaba?