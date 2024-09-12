Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 10:00
Doğum izni
Değerli öğretmenlerim doğum izni ile ilgili bir sorum olacak. Fakat özelden sormam gerek bu konuda yardımcı olabilecek var mı acaba?

Sevdim-Seni
Genel Müdür
12 Eylül 2024 10:20

Bana sorabilirsin


beyazdag06
Şef
12 Eylül 2024 10:43
Hocam özelden yazdım
Sevdim-Seni, 51 dk. önce

Bana sorabilirsin

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