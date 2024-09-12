KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 10:43
İnşaat mühendisi atamaları

İyi günler arkadaşlar, ben kpss ye ilk defa girdim ve 75 aldım. Memurluk gibi konularda hiç bilgim yok. Bu puanım ile inşaat mühendisi veya başka bir memur olabilir miyim? Şuan başvurabileceğim yerler varsa link atar mısınız? Ya da başvuruları nasıl takip edebilirim? Çevremde soracak kimse yok belki basit bir sorudur kusura bakmayın

Çok Yazılan Konular

İibfciler idari hakim olabiliyorsaBrans sıralamaları aciklandiisletme 2024 brans siralamasiİİBF Branş sıralamalarıKPSS B Lisans ;Mezunları Olarak 4001leri dolduruyoruz.Kpss 2024-HukukçularZabıta kurum geçişKPSS (dış kaynak) MSÜ kara harpİkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor Kpss 2024-İnşaat müh. Puan/Sıralama

Sözlük

İlişkilerde yaş farkı 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 Uyuyamayınca sözlüğe yazmak 1 Burhan Altıntop 1 nem var guzum 5 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1 Maden suyu 3 üstüne kalmak 1 yalan aslanım yalan 2 içi sıkılmak 1

Son Haberler

Uraloğlu açıkladı... Pandemi döneminde bazı kimlik bilgileri çalındıAltının gramı 2 bin 751 liradan işlem görüyor'Bürokratik vesayete izin vermeyin'Yılmaz: OVP'de amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmekCari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?