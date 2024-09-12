Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2024 11:06
4b sözleşmenin idare tarafından yenilenmemesi durumunda bekleme süresi

Merhaba arkadaşlar,

Daha önceki konuları inceledim fakat bu konu hala netleştiremedim. Sözleşmeli olarak görev yapıyorum. Eğer çalıştığım kurum sene sonunda sözleşmemi yenilemezse sözleşmeli kadrolara başvurmak için tekrar bir sene beklemem mi gerekiyor?

"Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar"da "hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." Yazıyor.

Fakat buradaki durum idarenin feshetmesi dolayısıyla doğacak bir sonucu belirtiyor. İdarenin yıl sonunda personele ihtiyaç kalmaması gibi bir sebeple sözleşme yenilemesi durumunda aynı yaptırımın olacağı belirtilmemiş.

Bu konuda bilgisi olan, daha önce benzer bir durum yaşayan varsa aydınlatırsa sevinirim.


Memuravukatı
Şef
12 Eylül 2024 11:57

idarece yenilenmemesi halinde beklemeniz gerekmez hocam.

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