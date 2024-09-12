Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


12 Eylül 2024 11:30
Umutlar her sabah yeşeriyor mu ?

Öyle olmas hayata dair çekilmez bir hal almazmıy dı hayat?

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