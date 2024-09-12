KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 13:45
TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.A.2024 İlanı Hk.

Merhaba arkadaşlar,

21 Mayıs 2024 tarihli TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.A.2024 İlanına başvurup sonrasında Temmuz başında yüz yüze mülakata katılmıştım. Mülakat sonrası süreç ile ilgili bilgisi olan var mı?

İlgi ilana başvurup mülakata katılan arkadaşlar sizin için süreç nasıl ilerliyor? Herhangi bir gelişme ya da sonuç açıklanma tarihleri ile ilgili bilginiz var mı?

Çok Yazılan Konular

İibfciler idari hakim olabiliyorsaBrans sıralamaları aciklandiisletme 2024 brans siralamasiKPSS B Lisans ;Mezunları Olarak 4001leri dolduruyoruz.İİBF Branş sıralamalarıZabıta kurum geçişKPSS (dış kaynak) MSÜ kara harpKpss 2024-Hukukçularİkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor 1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız

Sözlük

soğuk esprilerde bugün 1 Belma zarafeti 2 doların 3 TL olması 2 altın oran 1 cila 1 şarkı sözü 1 Atilla İlhan 2 kumarda kaybeden aşkta kazanırmış 2 paspas 2 pişekar 2

Son Haberler

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınava giriş belgeleri yayımlandıTasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek memur resen emekli edilebilir mi?Türklerin yurtdışında gayrimenkule ilgisi tam gaz devam ediyorTürkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde öğrenci kabul edecekBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?