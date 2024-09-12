TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.A.2024 İlanı Hk.

Merhaba arkadaşlar,

21 Mayıs 2024 tarihli TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.A.2024 İlanına başvurup sonrasında Temmuz başında yüz yüze mülakata katılmıştım. Mülakat sonrası süreç ile ilgili bilgisi olan var mı?

İlgi ilana başvurup mülakata katılan arkadaşlar sizin için süreç nasıl ilerliyor? Herhangi bir gelişme ya da sonuç açıklanma tarihleri ile ilgili bilginiz var mı?