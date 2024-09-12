Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Eylül 2024 13:59
Doçentlik başvurusunda bilim-sanat alanı ve anahtar kelimeler

Merhaba,

Doçentlik başvurusuna siyasi tarih alanından hazırlanıyorum. Türk dış politikasına ilişkin bazı araştırmalarım var, özellikle 1950?li ve 1960?lı yıllara ilişkin. Ben bu çalışmalarda abstract kısmına anahtar kelime olarak ?Türk Dış Politikası Tarihi? gibi bir şey yazmamıştım, bu doçentlik başvurusunda herhangi bir sorun yaratmaz, değil mi?

Bir de, Bilim-Sanat Alanları ve Anahtar Kelimeler? listesinde siyasi tarih alanında anahtar kelime olarak ?Avrupa Tarihi? yazıyor. Benim 20. yüzyıl Fransa tarihi ile ilgili de bazı çalışmalarım olacak. Bunları da başvuru dosyama ekleyebilirim değil mi?

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