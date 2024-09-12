KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 14:07
Tüm İİBF'liler + HUKUK tek bir çatı altında toplanmalı.

m8 olmalı artık bu kadrolar.

m7 + hukuk şeklinde.

icra memurluğu gibi.

ben bir iibfliyim ancak hukukçular bu kadroları köküne kadar hak ediyor çünkü bizden puanları yüksek.


Rüstem iibf
Aday Memur
12 Eylül 2024 14:08

çok doğru.

hem memur kalitesi artmış olur.


sertaç96
Aday Memur
12 Eylül 2024 14:08

zaten 2022 alımlarında en çok kadroyu iibfliler olarak biz yaktık.


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
12 Eylül 2024 16:04

aynen kesin o bölümden

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