Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 15:17
Hamileyim görevlendirmem yapılmıyor?

Merhaba öğretmen arkadaşlarım bilen arkadaşlarımdan bu konuda yardım istiyorum. 2 sene önce evlendim eşim subay ve benim görev yerimin olduğu şehre bir kereye mahsus tayin gördü. Ben ilçede çalışıyorum eşimi merkeze verdiler bulunduğum ilçede birlik olmadığı için. Geçen sene eşim asker olduğundan dolayı beni merkeze görevlendirdiler. 3 Senem dolmadığı için eş durumu yapamıyorum ancak görevlendirme almam lazım. 5 aylık hamileyim birkaç ay sonra doğum yapacağım ilden ilçeye hemen hemen 1.5 saat yol gidip gelmek beni zihnen bedenen çok yoruyor. 3/4 aylığına orda ev tutmamda mantıksız ve fiyatlar çok uçuk. Bu şekilde benim görevlendirmemi yapmama gibi bir durumları olabilir mi acaba?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Eylül 2024 15:44

Esin ilceden ile gitsin gelsin nasıl fikir ?


kbrnkk
Aday Memur
12 Eylül 2024 15:50

Eşim ilde zaten ilçede olan benim. İlçede birlik yoksa nerde çalışacak bu adam???????

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Esin ilceden ile gitsin gelsin nasıl fikir ?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
12 Eylül 2024 16:02

İlçeden ev tutacaksın. Senin evin okula yakin olacak. Esinde ilceden ile gidip gelecek. Esin hamile olmadığı için sorun kalmayacak

kbrnkk, 1 saat önce

Eşim ilde zaten ilçede olan benim. İlçede birlik yoksa nerde çalışacak bu adam???????


avea11
Memur
12 Eylül 2024 16:10

Görevlendirme yapma zorunlulukları yok hocam.

Doğum öncesi izninize kadar heyet raporu ile belki zorluğu çözebilirsiniz.

Sağlıklı şekilde büyütmeniz dileği ile.


kbrnkk
Aday Memur
12 Eylül 2024 16:30

Anlıyorum da 3 ay için evimi oraya taşımak ne kadar mantıklı? Seneye eş durumu isteyebiliyorum çünkü

SorunCevaplayıN, 50 dk. önce

İlçeden ev tutacaksın. Senin evin okula yakin olacak. Esinde ilceden ile gidip gelecek. Esin hamile olmadığı için sorun kalmayacak


kbrnkk
Aday Memur
12 Eylül 2024 16:31

Hocam o kadar zor durumdayım ki anlatamam . Doktor raporuyla belki olur

avea11, 42 dk. önce

Görevlendirme yapma zorunlulukları yok hocam.

Doğum öncesi izninize kadar heyet raporu ile belki zorluğu çözebilirsiniz.

Sağlıklı şekilde büyütmeniz dileği ile.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenler kurulu yazmanlığı hakkında657'ye tabi Memurlar Youtube kanalından gelir elde edebilir mi?Norm fazlası resen atamaÖgretmen istediği zaman ücretsiz izin kullanabilir miArttırımlı Hizmet PuanıVan ipekyolu ilce milli egitim yolluklari hala yatirmadi10 saat dersle norm fazlası olur muyum?İl zümresi için yolluk veriliyor muÖğretmen olarak öğrencilerden para toplamak zorunda mıyım ?Hamileyim görevlendirmem yapılmıyor?

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 1 samsung 1 uyuyunca sözlüğe yazamamak 2 müge anlı'yla tatlı sert 1 yalan aslanım yalan 2 Sevdiğin replikler 1 sözlüğü güne çevirmek 2 Bugün olanlar 2 Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 9 merav 1

Son Haberler

Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa ettiDMM '85 milyon vatandaşın bilgileri çalındı' iddialarını yalanladı'AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye'nin sigortası'Hamile karısını öldüren sanığın deli numarasını mahkemede tutmadıİntern doktoru tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?