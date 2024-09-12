KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 15:44
Makine Mühendisleri 2024 Branş Sıralamaları

Arkadaşlar durumlar nasıl puanınıza göre sıralamanız nasıl geldi çok sessizsiniz benim 87,82 puana 170 geldi branş sırası

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