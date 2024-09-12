Atandıktan sonra askerlik süreci nasıl işliyor. Atandık birkaç yıl çalıştık askere gidince işimize ne oluyor? Gelince aynı şekilde devam edebiliyor muyuz? Sözleşmeli ya da kadrolu olunca farklılık arz ediyor mu askerlik durumu?

Atandıktan sonra askerlik süreci nasıl işliyor. Atandık birkaç yıl çalıştık askere gidince işimize ne oluyor? Gelince aynı şekilde devam edebiliyor muyuz? Sözleşmeli ya da kadrolu olunca farklılık arz ediyor mu askerlik durumu?