Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2024 17:09
Atandıktan Sonra Askerlik
Atandıktan sonra askerlik süreci nasıl işliyor. Atandık birkaç yıl çalıştık askere gidince işimize ne oluyor? Gelince aynı şekilde devam edebiliyor muyuz? Sözleşmeli ya da kadrolu olunca farklılık arz ediyor mu askerlik durumu?

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