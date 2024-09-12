Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 17:31
İlçe içi atama ve yer değişikliği

arkadaşlar ayni ilçeden gelen yeni gelen karakol amiri(komiser) eski karakolundaki personelleri yeni geldiği karakola getirip , buradakileri oraya gönderebilirmiş diye bişey duydum doğru mu var mi doğruluk payı ve bunda polisden ziyada bekçileride aynı şekilde karakolunu değiştirebilir mi


Kırmızı Hap
Memur
12 Eylül 2024 17:42

Bizim karakol amiri yanında binayı ve araçları da getirdi. Komple ilçeyi söküp getirecekti, zor ikna ettik.


memuraday-y
Şef
12 Eylül 2024 19:33

Karakol amiri veya komiserin öyle bir yetkisi mi varmış acaba?


adalı-polis
Genel Müdür
12 Eylül 2024 19:40

Eski karakol amiri eski mıntıkadaki muhtarları da getirebilir. Yeni mıntıkadaki muhtarı da oraya yollayabilir.


trf_oktay
Aday Memur
12 Eylül 2024 20:46
bir adım daha ileri götürerek, eski mıntıkasındaki tüm sabıkalıları getirebilir ve yeni yerdeki sabıkalıları gönderebilir...
adalı-polis, Dün

Eski karakol amiri eski mıntıkadaki muhtarları da getirebilir. Yeni mıntıkadaki muhtarı da oraya yollayabilir.


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
12 Eylül 2024 21:12
korku başa bela:)

memuraday-y
Şef
12 Eylül 2024 21:13

Ne korkusu anlamadim ?

iyilikiyidir01, Dün
korku başa bela:)

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
12 Eylül 2024 21:17
hayvanlarla insanları ayıran en önemli özellik beynini kullanma düşünebilme diyorlar :)ahahahah.
memuraday-y, Dün

Ne korkusu anlamadim ?


Sbz1dftd
Memur
12 Eylül 2024 21:22
eski geldiği yerden personel çeker de yeni yerinden de personel gönderemez en azından külli yapmaz
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