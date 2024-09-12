Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 17:31
yer değişikliği ve ilçe içi atama
arkadaşlar ayni ilçeden gelen yeni gelen karakol amiri(komiser) eski karakolundaki personelleri yeni geldiği karakola getirip , buradakileri oraya gönderebilirmiş diye bişey duydum doğru mu var mi doğruluk payı ve bunda polisden ziyada bekçileride aynı şekilde karakolunu değiştirebilir mi

Kırmızı Hap
Memur
12 Eylül 2024 17:42

Bizim karakol amiri yanında binayı ve araçları da getirdi. Komple ilçeyi söküp getirecekti, zor ikna ettik.

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