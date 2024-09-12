Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 17:34
5510 göre adi malul emekli olmak

Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz 2008 sonrası girişliler 5510 sayılı kanuna tabiyiz...

Sağlık sorunum var malulen emekli hakkı var aceba maaşlar ne kadar yakın tarihte emekli olan arkadaşlar varmı.


KingİsBorn
Aday Memur
12 Eylül 2024 21:38
en düşük emekli maaşı altında çıkıyor ama Endülüs emekli maaşı ne kadarsa onu alırsın diye biliyorum

sımseeekk
Şef
12 Eylül 2024 22:12
bişey bilmiyorsan yazma bence kardeşim.18000 lira civarında
KingİsBorn, Dün
en düşük emekli maaşı altında çıkıyor ama Endülüs emekli maaşı ne kadarsa onu alırsın diye biliyorum

Eksen-7
Memur
12 Eylül 2024 22:49

Kesin bir bilgi lazım kardeşim bana tahmini değilde çevrende varmı emekli arkadaş

sımseeekk, Dün
bişey bilmiyorsan yazma bence kardeşim.18000 lira civarında

KingİsBorn
Aday Memur
12 Eylül 2024 23:39
2009 girişli arkadaşımız iki yıl önce oldu ağildığı maaş öyle
sımseeekk, Dün
bişey bilmiyorsan yazma bence kardeşim.18000 lira civarında

Joplu Çoban
Şef
12 Eylül 2024 23:40
polnette yazılan rakama yakın olucak

sımseeekk
Şef
12 Eylül 2024 23:57
kardeş sana kaç lira lazım onu söyle.forumda üyeyim gruba facede.ordan duyduğumu yazıyorum.artı eksi bin tl.illa küsürat mı istiyorsun

erlic
Aday Memur
13 Eylül 2024 00:32

Forumdan uzaklaştırıldınız .... swat3410


Eksen-7
Memur
13 Eylül 2024 07:41

SGK Bilgi veremiyor biz bakmıyoruz diyor kamu emeklileri diye bir kurum varmış orası bakıyormus

erlic, 11 saat önce

Forumdan uzaklaştırıldınız .... swat3410


sımseeekk
Şef
13 Eylül 2024 08:57
vallahi utanıyorum sizle aynı mesleğı yapmaya terbiyesiz herif niye küfür yazıyorsun kaç yaşında adamım ben.ben de biliyorum prime esas kazancı.5510u 5434 ü gel ders vereyım sana.adam 5510 lu olduğuna göre ve emekli olabilmek için en az 10 yıllık memur olması lazım yani sigortalılık ve ortalama 10 ile 15 yıl arasında bir memuriyeti vardır arkadaşın. Prime esas kazanç yıllık yüzde 2 artıyor. yani artı eksi 1000 lira dedim niye küfür ediyorsun terbiyesiz adam ... alacağı rakam 17.000 ve 18 bin lira arasında. bu rakam yetmez mi dedim yani. zaten net rakamı kesinlikle SGK belirliyor o da emekli olduktan sonra belli olabilir. ama şu anda emekli olan arkadaşlar ortalama bu rakamı alıyor. 30 yıllık 55 10 sayılı kanuna tabi personel var mı da uçuk bir rakam çıksın
erlic, 11 saat önce

Forumdan uzaklaştırıldınız .... swat3410


erlic
Aday Memur
13 Eylül 2024 09:01
Sgk genel müdürlüğü içerisinde olan bir kısım olabilir.Çimere yazıp bilgi alma kanununa göre işlem yapabilirsin . Sgk mecbur cevaplayacak bakkında hayırlksı.
Eksen-7, 4 saat önce

SGK Bilgi veremiyor biz bakmıyoruz diyor kamu emeklileri diye bir kurum varmış orası bakıyormus


erlic
Aday Memur
13 Eylül 2024 09:03

Forumdan uzaklaştırıldınız .... swat3410

sımseeekk, 2 saat önce
vallahi utanıyorum sizle aynı mesleğı yapmaya terbiyesiz herif niye küfür yazıyorsun kaç yaşında adamım ben.ben de biliyorum prime esas kazancı.5510u 5434 ü gel ders vereyım sana.adam 5510 lu olduğuna göre ve emekli olabilmek için en az 10 yıllık memur olması lazım yani sigortalılık ve ortalama 10 ile 15 yıl arasında bir memuriyeti vardır arkadaşın. Prime esas kazanç yıllık yüzde 2 artıyor. yani artı eksi 1000 lira dedim niye küfür ediyorsun terbiyesiz adam ... alacağı rakam 17.000 ve 18 bin lira arasında. bu rakam yetmez mi dedim yani. zaten net rakamı kesinlikle SGK belirliyor o da emekli olduktan sonra belli olabilir. ama şu anda emekli olan arkadaşlar ortalama bu rakamı alıyor. 30 yıllık 55 10 sayılı kanuna tabi personel var mı da uçuk bir rakam çıksın

sımseeekk
Şef
13 Eylül 2024 09:03
diğer memurlar kesinlikle haklı bize bu maaş fazla bile çünkü bu kadar birbirine saygısı olmayan eğitimi zayıf saygısız bir adam bir araya gelmiş tabii ki bu lafları layık görürler bize. hiç sen Milli Eğitim formunda birbirine küfür eden öğretmen gördün mü. lafın özü biz bize yapılan her şeyi hak ediyoruz bu kadar dayanışma olmayan birbirine saygısı olmayan insana yapılması gereken şey de bu zaten .Allah'ın izniyle en kısa zamanda aranızdan ayrılacağım ve kurtulacağım az kaldı..

sımseeekk
Şef
13 Eylül 2024 09:04
terbiyesiz adam ben sana küfür mü ettim senin yaşın kaç mesleğin ne
erlic, 2 saat önce

Forumdan uzaklaştırıldınız .... swat3410


erlic
Aday Memur
13 Eylül 2024 09:05
5534 e göre pbs hesaplama yapıyor 5510 a göre işler değişik daha hiç 5510 dan normal emekli olan olmamış diyorlar o yüzden farklı
Joplu Çoban, 12 saat önce
polnette yazılan rakama yakın olucak

erlic
Aday Memur
13 Eylül 2024 09:09

Forumdan uzaklaştırıldınız .... swat3410

sımseeekk, 2 saat önce
diğer memurlar kesinlikle haklı bize bu maaş fazla bile çünkü bu kadar birbirine saygısı olmayan eğitimi zayıf saygısız bir adam bir araya gelmiş tabii ki bu lafları layık görürler bize. hiç sen Milli Eğitim formunda birbirine küfür eden öğretmen gördün mü. lafın özü biz bize yapılan her şeyi hak ediyoruz bu kadar dayanışma olmayan birbirine saygısı olmayan insana yapılması gereken şey de bu zaten .Allah'ın izniyle en kısa zamanda aranızdan ayrılacağım ve kurtulacağım az kaldı..

erlic
Aday Memur
13 Eylül 2024 09:14
2 gün önce bi meslektaşımız yaştan emekli oldu pbs de 30.600 maaş gözüküyor. ben 15 yıldır meslekteyim derecem 1/1 3600 ek göst ile 26.500 gözüküyor. adi malül olarak ta 25-26 civarı diye düşünüyorum. hesaplama çok farklı yani .
erlic, 2 saat önce
5534 e göre pbs hesaplama yapıyor 5510 a göre işler değişik daha hiç 5510 dan normal emekli olan olmamış diyorlar o yüzden farklı

Leon4433
Aday Memur
13 Eylül 2024 09:43

Kavga etmeyin arkadaşlar benim maaş bir aya bağlanacak rakamı yazarım detaylı takipte kalın

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