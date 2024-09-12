5510 göre adi malul emekli olmak

vallahi utanıyorum sizle aynı mesleğı yapmaya terbiyesiz herif niye küfür yazıyorsun kaç yaşında adamım ben.ben de biliyorum prime esas kazancı.5510u 5434 ü gel ders vereyım sana.adam 5510 lu olduğuna göre ve emekli olabilmek için en az 10 yıllık memur olması lazım yani sigortalılık ve ortalama 10 ile 15 yıl arasında bir memuriyeti vardır arkadaşın. Prime esas kazanç yıllık yüzde 2 artıyor. yani artı eksi 1000 lira dedim niye küfür ediyorsun terbiyesiz adam ... alacağı rakam 17.000 ve 18 bin lira arasında. bu rakam yetmez mi dedim yani. zaten net rakamı kesinlikle SGK belirliyor o da emekli olduktan sonra belli olabilir. ama şu anda emekli olan arkadaşlar ortalama bu rakamı alıyor. 30 yıllık 55 10 sayılı kanuna tabi personel var mı da uçuk bir rakam çıksın

vallahi utanıyorum sizle aynı mesleğı yapmaya terbiyesiz herif niye küfür yazıyorsun kaç yaşında adamım ben.ben de biliyorum prime esas kazancı.5510u 5434 ü gel ders vereyım sana.adam 5510 lu olduğuna göre ve emekli olabilmek için en az 10 yıllık memur olması lazım yani sigortalılık ve ortalama 10 ile 15 yıl arasında bir memuriyeti vardır arkadaşın. Prime esas kazanç yıllık yüzde 2 artıyor. yani artı eksi 1000 lira dedim niye küfür ediyorsun terbiyesiz adam ... alacağı rakam 17.000 ve 18 bin lira arasında. bu rakam yetmez mi dedim yani. zaten net rakamı kesinlikle SGK belirliyor o da emekli olduktan sonra belli olabilir. ama şu anda emekli olan arkadaşlar ortalama bu rakamı alıyor. 30 yıllık 55 10 sayılı kanuna tabi personel var mı da uçuk bir rakam çıksın