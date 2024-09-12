Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 17:34
5510 sk ile adi malul olarak emekli olmak.

Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz 2008 sonrası girişliler 5510 sayılı kanuna tabiyiz...

Sağlık sorunum var malulen emekli hakkı var aceba maaşlar ne kadar yakın tarihte emekli olan arkadaşlar varmı.

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