Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Eylül 2024 17:40
Öğretim Görevliliğinden Memurluğa Geçiş

Merhaba,

Ben Isparta?da 5 yıldır uygulamalı bir birimde öğretim

görevliliği yapıyorum. Asıl işim ders vermek değil, haftanın beş günü mesaili

çalışıyorum.

Doktoralı olmama rağmen bulunduğum kurumda ilerlemem pek

mümkün görünmüyor. Bu nedenle akademik geleceğimle ilgili oldukça endişeliyim.

Ailem Antalya?da olduğu için Antalya?ya geçmek istiyorum

ancak maalesef hiçbir yol bulamadım, psikolojik olarak çok zor bir durumdayım.

İşi bırakıp, kabin memurluğu gibi bir mesleğe geçmeyi düşünmeye dahi başladım.

Akademik personelin kurumların anlaşması durumunda memur olarak

başka bir kuruma geçebileceğini öğrendim. Açıkçası bu bana biraz umut oldu. Sizden

şu konuda yardım istiyorum:

Şu anda 55 bin TL civarı bir maaş alıyorum. Bu maaşa denk

veya yakın bir maaşı alacağım herhangi bir memur kadrosu var mıdır? Antalya ili

için hangi kuruma ve kadroya başvurmam uygun olur? İşletme mezunuyum. Birkaç ay

sonra 4/1?e düşeceğim.

Konuyu yanlış yere açtıysam özürlerimi kabul edin lütfen.

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Saygılarımla?

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