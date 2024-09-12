Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Eylül 2024 17:46
Öğretim Görevliliğinden Memurluğa Geçiş

Merhaba,

Ben Isparta?da 5 yıldır uygulamalı bir birimde öğretim görevliliği yapıyorum. Asıl işim ders vermek değil, haftanın beş günü mesaili çalışıyorum.

Doktoralı olmama rağmen bulunduğum kurumda ilerlemem pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle akademik geleceğimle ilgili oldukça endişeliyim.

Ailem Antalya?da olduğu için Antalya?ya geçmek istiyorum ancak maalesef hiçbir yol bulamadım, psikolojik olarak çok zor bir durumdayım. İşi bırakıp, kabin memurluğu gibi bir mesleğe geçmeyi düşünmeye dahi başladım.

Akademik personelin kurumların anlaşması durumunda memur olarak başka bir kuruma geçebileceğini öğrendim. Açıkçası bu bana biraz umut oldu. Sizden şu konuda yardım istiyorum:

Şu anda 55 bin TL civarı bir maaş alıyorum. Bu maaşa denk veya yakın bir maaşı alacağım herhangi bir memur kadrosu var mıdır? Antalya ili için hangi kuruma ve kadroya başvurmam uygun olur? İşletme mezunuyum. Birkaç ay sonra 4/1?e düşeceğim.

Konuyu yanlış yere açtıysam özürlerimi kabul edin lütfen.

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Saygılarımla?

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