Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Eylül 2024 17:48
Öğretim Görevliliğinden Memurluğa Geçiş

Merhaba,

Ben Isparta?da bir üniversitede 5 yıldır uygulamalı bir birimde öğretim görevliliği yapıyorum. Haftanın beş günü mesaili çalışıyorum.

Doktoralı olmama rağmen bulunduğum kurumda ilerlemem pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle akademik geleceğimle ilgili oldukça endişeliyim.

Ailem Antalya?da olduğu için Antalya?ya geçmek istiyorum ancak maalesef hiçbir yol bulamadım, psikolojik olarak çok zor bir durumdayım. İşi bırakıp, kabin memurluğu gibi bir mesleğe geçmeyi düşünmeye dahi başladım.

Akademik personelin kurumların anlaşması durumunda memur olarak başka bir kuruma geçebileceğini öğrendim. Açıkçası bu bana biraz umut oldu. Sizden şu konuda yardım istiyorum:

Şu anda 55 bin TL civarı bir maaş alıyorum. Bu maaşa denk veya yakın bir maaşı alacağım herhangi bir memur kadrosu var mıdır? Antalya ili için hangi kuruma ve kadroya başvurmam uygun olur? İşletme mezunuyum. Birkaç ay sonra 4/1?e düşeceğim.

Konuyu yanlış yere açtıysam özürlerimi kabul edin lütfen.

Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Saygılarımla?


qwertyas
Daire Başkanı
12 Eylül 2024 18:54
Sayın hocam öncelikle bu tarz bir geçiş yapmanızı tavsiye etmem ama bildiğim kadarıyla yardımcı olmak isterim. öncelikle 2 yıl üniversitede akademik personel olarak çalıstiysaniz açıktan atama (adı yanlış olabilir) yolu ile kamu kurumuna atanabilirsiniz. Bu atama olayi oldukça zor bir durum. örneğin belediye atanmak istiyorsaniz belediye personel daire başkanlığına dilekçe ile basvuracaksiniz onlarda ilgili yazışmaları yapıp belediye bünyesine alabilir. ama bu tarz alımların sayısı oldukça düşük ciddi referanslar gerekebilir. maaş konusu gececeginiz kuruma göre değişkenlik gösterir. 40-50 arası maaş alabilirsiniz. yerinizde olsam bir yandan doçentlik için uğraşır diğer taraftan geçmek istediğim ilde akademik kadro araştırması yaparim.
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