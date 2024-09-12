Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Eylül 2024 17:55

#EmniyeteİnsancaYaşam 12 Eylül saat.20 ile 22 arası

Bu ankete 1 saat 26 dakikada, 1 kişi oy kullandı


Police0063
Aday Memur
12 Eylül 2024 17:59

Twitter'da etkinlik vardır


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
12 Eylül 2024 18:43
yav çalışma saati düzelmez .para isteyin para diğer memurlar gibi adamlar aldı basını gitti ne çalışma saati ya para isteyin para onu verirler belki ama çalışma düzeni asla değişmez bunu anlayın artık

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
12 Eylül 2024 18:45
sanki çalışma düzeni olsa 12 36 gelse sosyallesecek maaşımız var tutturmusunuz çalışma düzeni teskilatın yarısı 8 5 çalışıyor memnun olmayan karakol ekipler birazda koruma onun dışında geri kalan 8 5 ciler şubeler zaten kafasına göre hala çalışma düzeni diyorsunuz para isteyin para .para oldu mu mutlu olursunuz deneyin
Toplam 3 mesaj

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