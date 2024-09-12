EmniyeteİnsancaYaşam 12 Eylül saat.20 ile 22 arası

yav çalışma saati düzelmez .para isteyin para diğer memurlar gibi adamlar aldı basını gitti ne çalışma saati ya para isteyin para onu verirler belki ama çalışma düzeni asla değişmez bunu anlayın artık

yav çalışma saati düzelmez .para isteyin para diğer memurlar gibi adamlar aldı basını gitti ne çalışma saati ya para isteyin para onu verirler belki ama çalışma düzeni asla değişmez bunu anlayın artık