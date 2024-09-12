Norm Fazlası Öğretmen Görevlendirmesi

Merhabalar, ilçe emrinde norm fazlası bir öğretmenim. Özel bir durumdan dolayı başka bir ilçeye görevlendirme talebinde bulundum ve ilçem tarafından uygun görülüp il onayına sunuldu. Norm fazlası tercihi yapmayacağım. Kadromun bulunduğu ilçede bir ihtiyaç var. Bu kadroya resen atamam yapılırsa diğer ilçedeki görevlendirmem düşer mi? Ya da görevlendirmem devam edip sadece kadrom ilçe emrinden diğer kuruma mı düşer?

Merhabalar, ilçe emrinde norm fazlası bir öğretmenim. Özel bir durumdan dolayı başka bir ilçeye görevlendirme talebinde bulundum ve ilçem tarafından uygun görülüp il onayına sunuldu. Norm fazlası tercihi yapmayacağım. Kadromun bulunduğu ilçede bir ihtiyaç var. Bu kadroya resen atamam yapılırsa diğer ilçedeki görevlendirmem düşer mi? Ya da görevlendirmem devam edip sadece kadrom ilçe emrinden diğer kuruma mı düşer?