Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 17:57
Norm Fazlası Öğretmen Görevlendirmesi
Merhabalar, ilçe emrinde norm fazlası bir öğretmenim. Özel bir durumdan dolayı başka bir ilçeye görevlendirme talebinde bulundum ve ilçem tarafından uygun görülüp il onayına sunuldu. Norm fazlası tercihi yapmayacağım. Kadromun bulunduğu ilçede bir ihtiyaç var. Bu kadroya resen atamam yapılırsa diğer ilçedeki görevlendirmem düşer mi? Ya da görevlendirmem devam edip sadece kadrom ilçe emrinden diğer kuruma mı düşer?

korkuyu_beklerken
Şef
12 Eylül 2024 18:02

Büyük ihtimalle görevlendirmeniz yıl sonuna kadar devam eder, sonrasında atandığınız yere gidersiniz


Braweheart01
Daire Başkanı
12 Eylül 2024 18:27

son genelgeye göre aktif görevlendirilen norm fazlası öğretmenlerin resen ataması yapılmaz yalnız görev yaptığınız okula çalıştığınız boş kadroya öğretmen atanırsa yine boşa düşersiniz unutmayın görevlendirme kadroyu almak değildir. görevlendirme çalışmanız norm fazlası olduğunuz gerçeğini değiştirmez

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