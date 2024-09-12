Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Eylül 2024 18:29
4b sözleşmeli bürodan 4b uzman yardımcılığına geçiş

4b sözleşmeli büro personeli 4b uzman yardımcılığına geçerken 1 yıl bekleme yasağına takılır mı?

Teşekkürler

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