Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Eylül 2024 18:32
branş bazinda sıralama
Ulaştırma mühendisiyim branş bazinda sıralamam 3. Atanma ihtimalim var mı sizce bu sene. Son 2 senede 2 kişi atandı

hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Eylül 2024 18:41
Sorduğunuz soruda cevap da mevcut aslında.
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