Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 18:44
Ankara Norm Fazlası Resen Atama sonuçları Açıklandı!

Durumunuz nedir?


Cebr-icra
Aday Memur
12 Eylül 2024 19:08

Girilmiyor ki mebbis e yönlendiriyor ankbisten açıklanmayacak mıydı

Toplam 1 mesaj

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