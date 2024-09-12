KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 19:04
İibfliyim ama bizim asıl yerimiz kpss a kadrolarıdır

4001 kadrosu yüksek almış herkesin hakkıdır. bizim içimizden de yüksek alan varsa o kadroyu hak eder. binlerce yüksek puan almış hukukçular boşta mı kalsın?


melih blue
Aday Memur
12 Eylül 2024 19:05

Katılıyorum. Ayrıca geçen sene en çok kadroyu iibfliler olarak biz yaktık.


Rüstem iibf
Aday Memur
12 Eylül 2024 19:07

Destekliyorum. Ben de iibfliyim ve iibf faşizmi gerçekten çok can sıkıcı. her kadroyu kendine hak gören bak bi meslek grubu yok.


FatihTurkmen01
12 Eylül 2024 19:11

sertaç96, rüstem iibf ve melih blue aynı kişiler, Aklı sıra algı yapıyor fındık kadar beyinleriyle

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