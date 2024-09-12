kasımda il içi tayin başvurularımı vermeyi düşünüyorum ama bir durumdan iptal etmek istesem bu mümkün mü acaba bilgisi olan yazabilir mi lütfen

kasımda il içi tayin başvurularımı vermeyi düşünüyorum ama bir durumdan iptal etmek istesem bu mümkün mü acaba bilgisi olan yazabilir mi lütfen