Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2024 19:11
il içi tayin
kasımda il içi tayin başvurularımı vermeyi düşünüyorum ama bir durumdan iptal etmek istesem bu mümkün mü acaba bilgisi olan yazabilir mi lütfen

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