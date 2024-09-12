Proje Okullarında Ücretli Öğretmen Çalıştırılabilir mi ?

Çalıştığım ilçede Proje imam hatip Lisesi var. 3 yıldır felsefe açığı görünmüyor. Bu sene 8 saat görevlendirme verdiler. Gittiğimde gördüm ki 3 yıldır ücretli öğretmen giriyormuş. Bu sene de aynı şekilde. İlçede o kadar felsefe öğretmeni varken ücretli çalıştırılması normal mi? Böyle bir durum mümkün mü?

Çalıştığım ilçede Proje imam hatip Lisesi var. 3 yıldır felsefe açığı görünmüyor. Bu sene 8 saat görevlendirme verdiler. Gittiğimde gördüm ki 3 yıldır ücretli öğretmen giriyormuş. Bu sene de aynı şekilde. İlçede o kadar felsefe öğretmeni varken ücretli çalıştırılması normal mi? Böyle bir durum mümkün mü?