Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 19:28
Proje Okullarında Ücretli Öğretmen Çalıştırılabilir mi ?
Çalıştığım ilçede Proje imam hatip Lisesi var. 3 yıldır felsefe açığı görünmüyor. Bu sene 8 saat görevlendirme verdiler. Gittiğimde gördüm ki 3 yıldır ücretli öğretmen giriyormuş. Bu sene de aynı şekilde. İlçede o kadar felsefe öğretmeni varken ücretli çalıştırılması normal mi? Böyle bir durum mümkün mü?

geceyolcusu2002
Memur
12 Eylül 2024 20:12

Normal


bahçesaray
Memur
12 Eylül 2024 20:17
çalıştırılabilir, kimse tercih etmezse,kimse çalışmıyorsa. her yer sizin proje okul gibi değil
Toplam 2 mesaj

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