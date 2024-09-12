Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Eylül 2024 19:50
Veliler kontenjan durumundan e devlet üzerinde nakil basvurusu yapabiliyor mu

1.sinif velileri sürekli soruyor..Bildiginiz gibi mevcudu 30 un altinda olan sınıflar için nakil basvurusu olabiliyor.Okula dilekçe ile başvuru var..

Ancak bazı veliler e devlet üzerinden nakil basvurusu yapmak istiyormuş ancak yapamıyoruz diyorlar.1.sınıflar için E devlet üzerinden nakil basvurusu var mı.


bahçesaray
Memur
12 Eylül 2024 20:19
kapalı

muallim_34
Genel Müdür
12 Eylül 2024 20:45

Yarın başvurular son.Acilmazsa başvuramayacak o halde.

bahçesaray, 1 saat önce
kapalı
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