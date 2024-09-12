KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Eylül 2024 20:51
TCDD Sürveyan ve Hareket Memuru
p3 puanım 84,86 alım olursa atanma şansım olur mu ?

üyeadibulamadim
Aday Memur
12 Eylül 2024 21:11

Evet.

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