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Editörler : Lanet


12 Eylül 2024 20:58
TOKİ kura sonuçları

Merhaba bana yardımcı olursanız sevinirim annemle Hatay?da depremi yaşadık ben kiracıydım annem ev sahibi idi benle yaşıyordu depremde ikimizin evide yıkıldı ben kiracı olduğum için TOKİ?den ev çıkmadı kuradan anneme çıktı. 4 kardeşiz annem TOKİ?den çıkan evin parasını ödemeyeceğini bana devretmek istediğini söyledi TOKİ?de kurada çıkan evlerde bu mümkün mü? Diğer kardeşlerimle bu konuda sorun yaşamamak adına evin parasını ödeyip devralabilirmiyim

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