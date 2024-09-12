Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Eylül 2024 21:13
geçici görevlendirme
Ben kadrolu hemşire olarak çalışıyorum eşim askeri personel Suriye'ye 6 aylığına görevlendirildi benim 3 yaşında kızım var deprem yaşanan bölgedeyim ailemin yanına geçici görevlendirme istedim dilekçem sizce olumlu gelir mi eşimin görev belgesi ve ailemin ikametgahınıda ekledim

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